S-a trezit cu un sarpe pe picior, chiar in spital: "S-a bagat in incaltamine si cand am vrut sa ma incalt s-a incolacit de picior, nu puteam sa-l scot.“ Asistenta medicala din Soldanesti a tras o sperietura groaznica - VIDEO

“Podeaua este crapata si ies serpi. Este o serpoaica, cred ca. Ea fata in fiecare an. Chiar acum 4 saptamani, s-a incolacit unul de picior. S-a bagat in incaltamine si, cand am vrut sa ma incalt, s-a incolacit de piciorul meu.“

Este experienta prin care a trecut Larisa Tomenco, ea fiind asistenta medicala in satul Socola, Soldanesti. Femeia mai spune ca nu este prima data cand i se intampla asa ceva.

Larisa TOMENCO, ASISTENTA MEDICALA: “Era o mama cu un copil si poate fi martor ca eu luptam cu serpele. Eu nu puteam sa-l scot de pe picior. L-am apucat de la mijloc, il invarteam, strigam si ieseam in strada cu el.“

Femeia munceste aici de 43 de ani si spune ca reparatii la punctul medical nu au fost facute niciodata.

“Conditiile sunt bunisoare. Cand ploua, ne curge tavanul. Trebuie sa ne urcam in pod, sa punem lighene, sa punem cratite. Sa se opreasca ploaia macar in ele. Lumina nu este intr-o camera."

Nu sunt bani, spune sefa Centrului Medical de la Vadul Rascov, in subordinea caruia se afla punctul medical.

Veronica GUTAN, SEFA CENTRULUI MEDICAL, VADUL RASCOV: “Am inteles ca anul viitor sunt sanse sa se acorde atentie oficiilor de sanatate. Am inceput sa lucram, dar mai vedem. Ramane pentru anul viitor.“

Problema ar fi fost discutata si la sedinta consiliului raional din Soldanesti.

Svetlana ROTUNDU, PRESEDINTE CONSILIU, SOLDANESTI: “Poate merita sa ne gandim sa amplasam oficiul de sanatate in alt sediu. Trebuie sa bagam mana in buzunar sa vedem daca avem surse sa ne facem toate mofturile si dorintele noastre."

Potrivit consilierilor, pentru reparatia cladirii ar fi nevoie de un milion de lei.