S-au gasit bani pentru drumurile promise de Vlad Plahotniuc. Unde? In bugetul de stat. Astazi, guvernul a alocat aproape un miliard de lei pentru proiectul anuntat de liderul PD - VIDEO

Ministrului economiei, Chiril Guburici spune ca in acest an, in peste 1200 de localitati vor fi reparate drumurile.

Chiril GABURICI, MINISTRUL ECONOMIEI: “In 2018 se va imbunatati calitatea infrastructurii in buget de 1 miliard din acestea o parte va fi din fondul rutier, iar o alta parte din surse suplimentare. A fost o echipa intreaga care a lucrat la asta. A fost un laborator mobil.”

Gaburici recunoaste ca banii au fost gasiti, dupa ce Vlad Plahotniuc a pus in discutie starea drumurilor din tara.

Chiril GABURICI, MINISTRUL ECONOMIEI: “Acum avem o motivatie in plus. Este o dorinta de a face asta mai rapid.”

Acum doua saptamani, liderul PD Vlad Plahtoniuc, care nu detine nicio functie in stat, a promis ca va asfalta peste 1000 de kilometri de drum in satele din tara, in cadrul proiectului “Drumuri bune pentru fiecare sat”.

Acesta sustine ca proiectul va fi extins si anul viitor, desi nu se stie daca democrarii vor trece de parlamentarele din toamna. Deja de cateva luni, liderul PD anunta idei care ulterior devin initiative ale Guvernului sau proiecte de lege. Premierul Pavel Filip a spus anterior ca nu vede o problema, deoarece PD este partid de guvernamant, care si-a asumat reforme si e normal sa se implice.