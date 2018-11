S-au nascut un pic mai mari decat palma, iar acum sunt voinici si perfect sanatosi. Cum a fost marcata Ziua Mondiala a copiilor nascuti prematur la spitalul Clinic Municipal numarul 1 din capitala - VIDEO

Rebeca s-a nascut la numai 28 de saptamani si avea mai putin de 40 de cm. Acum are cinci luni si sase kilograme. Mama fititei spune ca a fost o sarcina complicata, totusi astazi i-au curs lacrimi de bucurie.

Natalia VASILIU, MAMA: “Am stat doua luni in spital, in reanimarea 1 apoi in doi. La noi au fost leucocitele foarte mari sase sute de mii, care nici un copil nu a avut.“

Potrivit medicilor, cel mai mare risc de nastere prematura il au gemenii sau tripletii. Acum cateva luni, Cristina Cires a adus pe lume trei copii, care s-au nascut inainte de termen.

Cristina CIRES, MAMA: “Cu risc, am avut chiar risc de pierdere dar am mers cu ajutorul medicilor. Mai mult am stat culcata la pat.”

Bucuria a fost la puterea a treia si pentru sotul femeii, care astepta nerabdator sa-si ia in brate copiii.

Andrei CIRES, TATA: “Eu am vrut un baiat si baiatul a venit cu doua fetite. Prima data mi-au spus ca sunt doi, a doua oara au spus ca sunt trei eram atat de fericit ca nu pot sa descriu.”

La evenimentul organizat astazi la Spitalul municipal numarul 1 a venit si Ilinca, in varsta de cinci ani. Fetita s-a nascut inainte de termen din cauza unui diagnostic pe care medicii l-au pus gresit, spune mama ei.

Mihaela SIRBU, MAMA: “Era foarte mica pentru ca acuma avem o papusa acasa, Ilinca e nascuta de 41 de cm iar papusa are 50 si mi se pare mica dar cand ma uit la pozele ei nu-mi vine a crede ca era si mai mica.”

Copiii nascuti prematur trebuie sa stea intr-un incubator, unde sunt create conditii similare cu cele din burta mamei. Olga a nascut acum cinci zile, la fel inainte de termen.

Olga SOLOMITCHI, MAMA: “Din start am plans, medicii imi spuneau ca e prea devreme, copilul nu poate sa respire singur. Cand am venit aici deja m-au incurajat altfel, exista aparate care ajuta copilul sa respire.”

Medicii recomanda mamicilor sa nu consume alcool si sa nu fumeze pe durata sarcinii pentru a preveni o nastere prematura.

Elena BEJAN, VICE DIRECTORUL SPITALULUI MUNICIPAL NR. 1: “Aceste evenimente se petrec pentru sensibilizare ca sa micsoram acea rata de opii nascuti prematur, pentru ca multi copii...”

Anual in Moldova se nasc 2000 de copii inainte de termen. 90 % dintre ei supravietuiesc, potrivit medicilor. Evenimentul dedicat Zilei Mondiale a Copiilor nascuti prematur este la a patra editie.