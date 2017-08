S-au parat unul pe altul si s-au demascat. Trei persoane, dintre care doi politisti, trimisi in judecata pentru trafic de droguri

Potrivit Procuraturii, impreuna cu cei doi politisti, pe banca acuzatilor va comparea si un civil, acuzat de circulatia ilegala a drogurilor in proportii mari, in scop de instrainare.

Pe data 16 iunie curent, a fost identificat un locuitor al capitalei pentru punerea ilegala in circulatie a materiei prime, utilizata la confectionarea pastilelor extasy. Fiind audiat de procurori, acesta a declarat ca a obtinut drogurile pentru realizare de la un politist din cadrul Inspectoratului de Politie Botanica.

In urma investigatiilor, pe data de 20 iulie, a fost prins in flagrant angajatul Inspectoratului de Politie Botanica, in momentul transmiterii drogurilor in proportii deosebit de mari.

Fiind audiat si recunoscut in calitate de banuit, politistul a indicat la rindul sau ca, in schema infractionala mai este implicat un coleg de-al sau, care activeaza in calitate de ofiter de investigatii din cadrul Inspectoratului de Politie Ciocana al municipiului Chisinau.

Astfel, in rezultatul masurilor de investigatii, a fost retinut si angajatul Inspectoratului de Politie Ciocana in timp ce primea de la colegul sau de la Botanica suma de 26.000 lei, ce constituie o parte din banii ce urma sa-i primeasca pentru drogurile transmise anterior.



Fiind audiati de procurori, invinuitii si-au recunoscut vina. Recent, politistii au fost eliberati din functie, actualmente, unul dintre acestia fiind cercetat in arest la domiciliu, iar celalalt – avand interdictia de a parasi tara.

Daca vor fi gasiti vinoveti, fostii politisti risca pina la 15 ani inchisoare cu privarea de dreptul de a ocupa anumite functii sau de a exercita o anumita activitate pe un termen de cel mult 5 ani, iar persoana civila risca o pedeapsa cu inchisoare de la 3 al 7 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite functii sau de a exercita o anumita activitate pe un termen de la 3 la 5 ani.