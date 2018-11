S-au pomenit cu buldozerele pe gazon si pe terenul de joaca. Locuitorii unui bloc din capitala, revoltati ca o companie vrea sa construiasca un drum chiar in curtea lor. Oamenii cer ca lucrarile sa fie oprite - VIDEO

Nemultumiti ca li se distruge curtea pe care an de an o amenajeaza cu migala, locuitorii unui bloc din capitala cer autoritatilor sa ia atitudine. Ei spun ca o companie care ridica un complex locativ in zona s-a apucat sa faca un drum chiar pe gazon si pe terenul de joaca. La randul lor, reprezentantii firmei sustin ca nu fac decat sa asigure accesul ambulantei sau al pompierilor.