S-au pornit in Germania, insa nu au mai ajuns. Cei doi moldoveni, care s-au stins in accidentul produs pe o sosea din Romania, erau tata si fiu, iar un alt fiu, care se afla pe bancheta din spate, transportat la spital. Detalii noi - FOTO

Trei moldoveni, un tata cu doi fii, s-au pornit in aceasta dimineata din Moldova in Germania, insa nu au mai ajuns. Masina in care se aflau a fost implicata intr-un grav accident pe DN 11 Brasov-Targu Secuiesc, pe raza localitatii Moacsa din Romania. Victimele sunt originare din satul Copceac, Unitatea Teritoriala Autonoma Gagauzia, scrie gagauzinfo.md

In urma impactului puternic, doua persoane au murit si alte doua persoane au fost ranite si transportate de urgenta la spital. In zona traficul rutier a fost blocat pe ambele sensuri.

Reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Covasna au precizat că în accident au fost implicate un autotren înmatriculat în judeţul Argeş şi un autoturism din Republica Moldova în care se aflau trei persoane, două decedând în urma impactului.



“Au intervenit două echipaje de descarcerare, un echipaj SMURD şi două SAJ. Două victime din autoturism au fost extrase de echipajele de descarcerare, dar, din păcate, sunt decedate. Şoferul tirului şi un pasager din autoturism au fost transportaţi la UPU”, au precizat reprezentanţii ISU Covasna.





Potrivit Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Covasna, şoferul autoturismului şi pasagerul care au murit în accident aveau 28 ani, respectiv 57 ani.





“Din primele cercetări se pare că cel aflat la volanul autoturismului ar fi pierdut controlul şi a pătruns pe contrasens, unde a lovit frontal autotrenul”, au menţionat reprezentanţii IPJ Covasna.