S-au pornit la colindat, insa au ramas blocati in lift. Cinci copii au stat in ascensorul unui bloc din capitala mai bine de 6 ore. Cum s-a terminat totul - VIDEO

Potrivit IGSU, ieri seara, cei cinci copii au urcat in lift, iar la un moment dat acesta s-a oprit la etajul 7, insa usile nu s-au mai deschis. Initial, locatarii blocului i-au chemat pe cei de la Deservirea lifturilor pentru a-i scoate pe copii de acolo. Dupa cateva ore in care muncitorii au incercat sa deschida usile, insa in zadar, la fata locului au fost chemati si salvatorii. Astfel, la 2:45 cei cinci copii au fost scosi din lift. Nimeni nu a avut de suferit.