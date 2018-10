S-au pus in fata trenului si nu l-au lasat sa treaca timp de trei ore. Satui sa se mai inghesuie in fiecare dimineata, localnicii din Sipoteni au blocat garnitura. Ce spun cei de la Cai Ferate - VIDEO

“Ce se intampla la calea ferata.”

Trenul de pe ruta Ungheni-Chisinau a fost blocat de catre calatori in jurul orei 5 dimineata, atunci cand a ajuns in statia Sipoteni. Potrivit masinistului garniturii, dupa ce au urcat, cativa pasageri ar fi oprit-o de la frana de mana. Mai multi oameni s-au pus in fata trenului si nu l-au lasat sa treaca.



Ion, MARTOR: ”Oamenii nu incap, merg ca chibriturile in cutie. Oamenii s-au revoltat, s-au dat jos si au oprit trenul.”

Oamenii sunt nemultumiti ca in aceasta dimineata pe ruta ar fi circulat o garnitura cu doar trei vagoane, in care ei nu incap. Asta desi initial pentru ei erau rezervate 8 vagoane, iar din primavara numarul acestora a a fost redus la patru.



Ion, MARTOR: ”De la Sipoteni la Calarasi e plin deja, dar de la Bucovat la Straseni oamenii nici in picioare nu pot urca.”

Astfel, in jur de 100 de persoane, intre care si studenti au ajuns in capitala cu o intarziere de 3 ore. O parte din pasageri au fost preluati de trenul de pe ruta Bucuresti-Chisinau.

Iurii TOPALA, DIRECTORUL CAII FERATE DIN MOLDOVA: ”Nu am avut semnale. Toata vara a mers cu o garnitura si nu am avut plangeri. Vom mai pune o garnitura, din motive tehnice nu am putut sa o punem pana acum. Toate sunt cu termenul expirat de exploatare si trebuie sa treaca o revizie tehnica.”

Directorul Caii Ferate sustine sa periodic este analizat fluxul de pasageri, iar datele arata ca la Sipoteni nu urca mai mult de 50 de oameni.

Iurii TOPALA, DIRECTORUL CAII FERATE DIN MOLDOVA: ”Astazi a fost o alta garnitura, cea care circula spre Ungheni este la deservire tehnica.”

Acesta mai spune ca ruta inregistreaza pierderi mari si chiar idaca trenul ar circula plin, oricum, in fecare luna s-ar cree o gaura in buget de peste un milion de lei. In urma conflictului de astazi sa decis ca in fiecare luni trenul de pe ruta Ungheni-Chisinau, care vine in capitala va fi suplinit cu inca o garnitura cu patru vagoane.

La fel se va intampla si vineri pentru directia opusa.