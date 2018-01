Sustinatorii lui Ilan Sor au protestat in fata sediului partidului Maiei Sandu: “Sa ii dea pace lui Sor. E o mincinoasa". PAS sustine ca manifestantii au fost platiti pentru a protesta - VIDEO

“Maia, pleaca si nu presa justitia.“

Protestatarii, care au spus ca locuiesc in Chisinau si au venit la manifestatie din cont propriu, au acuzat-o pe Maia Sandu de minciuni, fara a spune exact despre ce este vorba.

“Jos Maia, Jos Maia, mincinoas-o.”

“-Sa ii dea pace lui Sor sa lucreze mai departe. Sa nu aiba acces nicaieri. - Ilan Sor e condamnat. - Si ce daca e condamnat, el face lucruri bune.”

“Sor e onest, ii ajuta pe oameni. El vrea ca Moldova sa infloreasca, dar ea vrea sa aduca americanii aici. Sa stea acolo, in America.”

“E o mincinoasa, e o hoata ca si Filat, nu ar trebui sa lucreze aici.“

Sustinatorii lui Sor, au pichetat sediul partidului Maiei Sandu, dupa ce anterior membrii PAS au protestat in fata judecatoriei Chisinau, unde au solicitat examinarea de urgenta a dosarului in care este cercetar Ilan Sor.

“Ea e agent CIA, cum a venit din America, asa si sa plece.“

“-Pentru Maia ca sa o dea jos ca ea e o mincioasa, ca a amagit lumea, a luat milioane. - S-o dea jos de unde? - Din functia ei de lucru. - Ce functie are? - Dap e presedinte aici. - Dap nu se afla la conducere? - Ea trebuia sa stea in America si nu sa lucreze la doua fronturi.”

“Maia Sandu nimic nu face pentru popor, doar like-uri pe facebook, niciun lucru concret, de aceea noi indemnam, Maia Sandu, lasa vorba si incepe a lucra.”

Marina TAUBER, VICEPRESEDINTE PARTIDUL “SOR”: ”Bine, ea nu este la conducere, dar din banii care ii cheltuie pe cladirea asta poate sa faca ceva pentru cetateni, este posibil de stat in oficiu mai micut. - Si Ilan Sor cheltuie pe concerte. - Ilan Sor are un business prosper. E businessman, el are de unde.”

Mihai POPUSOI, VICEPRESEDINTE PAS: “Chemarile noastre ca Sor sa fie tras la raspundere dau roade. Acest protest este o reactie la presiunile care le-am facut noi, vedem reactie lui Ilan Sor.”

Maia Sandu a reactionat pe facebook. Liderul PAS a mentionat ca nu se va opri in a cere justitiei pedepsirea celor implicati in furtul miliardului. Sandu crede ca oamenii au fost platiti ca sa vina la protest.

Ilan Sor a fost condamnat in aceasta vara la 7 ani si 6 luni de inchisoare. Procurorii spun ca el ar fi obtinut din Banca de Economii 5 miliarde de lei, bani pe care i-ar fi spalat ulterior prin firmele sale off-shore. El se declara nevinovat si pana la pronuntarea sentintei definitive se afla sub control judiciar. Saptamana trecuta, dosarul sau, tradus si in rusa, a ajuns la Curtea de Apel, dupa 6 luni in care fusese blocat in prima instanta. Nu se cunoaste cand va avea loc sedinta de judecata.