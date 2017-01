S-au terminat! In mai putin de o luna, vaccinurile antigripale s-au epuizat in toata tara

Stocul de vaccin gripal destinat pentru profilaxia specifica in sezonul gripal 2016 - 2017 a fost integral epuizat in toate teritoriile administrative ale tarii, informeaza CNSP.

Cele 200 de mii de doze au fost aduse pe 15 decembrie, la ora 2 noaptea, asa ca cei de la Centrul National de Sanatate Publica au avut multa treaba. Vaccinurile au fost descarcate in depozitul institutiei, iar de la primele ore ale diminetii a inceput distribuirea lor prin toata tara.





In tara au fost aduse, in total, 200 de mii de doze, produse in China, dar donate de catre SUA. Este al doilea an consecutiv cand primim loturi gratuite de vaccinuri antigripale.