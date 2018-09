S-au trezit cu o gramada de pamant in mijlocul drumului. Satenii din Bulboaca si-au pus mainile in cap cand au vazut ca cineva incearca s-a acopere gropile din asfalt cu tarana: este isprava unui om de afaceri din sat - VIDEO

Oamenii sunt indignati ca drumurile si asa sunt rele, iar acum se tem ca se vor umple si de noroi cand va ploua.

"Am apelat la primar primarul nu e in sat, o spus ca e ocupat, uitativa sa vedeti acesta e asfalt s-au pamant, el o zis ca e asfalt, si ne face bine, ne face drumurile sa nu inghitim colb.”

Acestia au iesit de dimineata in drum si au oprit lucrarile, despre care spun ca nu au fost anuntati.

“A venit un tractor sa-l impinga, nu le-am dat voie apoi a venit altul mai destept sa ne convinga, ne-am pus inaintea tractorului si nu am permis, el a spus sa-l incarcam noi si sa-l ducem daca nu vrem.”

"Cu o ora jumate in urma au adus acest pamant, eu am iesit afara si le-am zis incarcatil si ducetil de aici, mie pamant nu-mi trebuie eu sunt satul, da ei imi zic ca e asfalt cu pietris in doua.”

Pe unele drumuri lucratorii au reusit deja sa imprastie pamantul.

"Cu trei ore in urma a venit o masina si a adus gunoiul acesta aici, in groapa. L-a nivelat si gata. Au carpit drumul asfaltat, nimeni nu i-a rugat. Ei merg cu masini grele zi si noapte. Acum o sa fie murdarie, praf si nisip.”

Muncitorii spun ca este initiativa lor si ca de fapt, au incercat si ei sa ajute cu ce pot.

“Cu asa oameni nici nu poti sa stai de vorba, asa sunt de grei ei, acolo este si piatra mare si asfalt, a nimerit oleaca de iarba da unde nu-i iarba, o alegem nu era o problema, venim la lucru pe aici si macar cat de cat sa-l facem.”

Am incercat sa discutam cu omul de afaceri acuzat de sateni ca ar fi turnat pamant pe drumuri, dar acesta ne-a inchis telefonul imediat dupa ce i-am spus cine suntem si de ce ii sunam. La primarie nu ne-a raspuns nimeni la telefon.