S-au trezit peste noapte cu tarife colosale la apele reziduale. Proprietarii unor firme vor achita de zici de ori mai mult - VIDEO

In Romania noi achitam mai putin decat in Moldova acum actuala, pana la aceea ce ne-ati trimis dvs la agenti economici.



Apa Canal sustine ca agentii economici polueaza apa cu detergenti, produse chimice si alte substante periculoase, motiv pentru care trebuie sa achite taxe diferite, in functie de gradul de infectare.

Veronica HERTA, SEF I.M. “APA-CANAL: “Sa facem o claritate in domeniul asta, ca sa asiguram calitatea apei care se revarsa in raul Bac in conformitate cu normativele prevazute.”

Asa ca cei de la Apa-Canal au decis ca fiecare intreprindere sa plateasca pentru gradul de poluare a apei, care ajunge la statia de epurare.

“El o venit la mine proba, a luat paznicul, o trantit aceea jos si o facut ca la ginecolog mazocul si o dat analiza, cum asa? “

Arcadie RUSNAC, SEFUL DEPARTAMENTUL CALITATII, APA CANAL: “Aceste probe care se aduc de la agentii economici in laborator sunt inregistrate sub un cod. La primire se verifica sigilul, se rupe sigilul. Sectia da comanda de investigare.”

Dumitru Cebotarescu, are mai multe restaurante in capitala si a aflat ca doar pentru un local trebuie sa plateasca 21 de mii de lei, in loc de 700 cat achita pana acum pentru preepurarea apei.

Dumitru CEBOTARESCU, PROPRIETAR DE LOCAL: “Numai pentru preepurare 21 de mii, asta mai mult decat pentru energia electrica, pentru preepurare.”

“La noi au scazut vanzarile, serviciile comunale s-au marit taxele, noi suntem nevoiti sa ne inchidem, nu putem activa in asa conditii.”

Veronica HERTA, SEF I.M. “APA-CANAL”: “Nu ne dorim ca sa se inchida, nu asta e scopul sau sa fie incasari mai mari la apa de canalizare. Vrem ca toti agentii economici sa fie pusi pe picior egal in fata legii.”

Din cauza revoltei administratorilor, intreprinderea a decis astazi sa le ofere o perioada de gratie. Astfel pana la sfarsitul anului taxa de preepurare va creste insa nu cu atat cat a stabilit Apa-Canal. Agentii economici ameninta ca se vor plange la guvern.