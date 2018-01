"Sa lucrati mai mult si mai eficient in acest an". Cu aceasta "urare" a venit primarul interimar catre subalternii sai, la prima sedinta din 2018. Radu: "Lucrul la Primarie incepe la 8, nu la ora 10!"

Silvia RADU, PRIMAR INTERIMAR: "Este prima sedinta a Primariei din acest nou an. Sa munciti mai mult si mai eficient si sa va faceti bine treaba in acest an. Astfel ca la sfarsit de an, cand va fi prezentat bilantul sa fim multumiti ca ne-am facut treaba bine.

Munca la Primarie incepe la ora 8 si nici de cum la 10. Va rog sa respectati legislatia. Vreau sa munciti in echipa, sa nu trimiteti o scrisoare de la o Directie la alta si vreau sa va asigur cei care vor munci in echipa si eficinet vor continua sa munceasca in cadrul Primariei Chisinau, iar daca nu vor pleca. Sa lase pe altii sa vina sa munceasca. Nu va cer sa munciti mai mult ci sa munciti eficient."

Astazi, Primaria a revenit din vacanta.