Sa nu puna intrebari guvernantilor si sa raspunda doar daca vor fi intrebati. Astfel de instructiuni ar fi primit profesorii de la Directia Educatie din Telensti pentru sedinta cabinetului de ministri la care au fost invitati - VIDEO

Portalul Anticoruptie.md scrie ca mai multi directori ai institutuilor de invatamant din Telenesti au fost chemati de Directia raionala de Educatie la o sedinta la care vor participa premierul Pavel Filip, ministrii, dar si sefii Agentiilor de stat.

Printr-un mesaj, acestia au fost informati ca prezenta este obligatorie. Mai mult, au primit si un set de instructiuni despre cum sa se comporte cu demnitarii de la guvern. Astfel, toti directorii care vor intra in sala nu vor avea voie sa paraseasca sala pana la sfarsitul sedintei.

Consiliul Raional Teleneşti, DGE Teleneşti:

- Pe parcursul sesiunii de intrebari si raspunsuri, cand Primul Ministru, dl Pavel Filip va dori sa afle doleantele, problemele relevante, Va veti abtine de la intrebari si probleme de ordin personal sau care nu prezinta relevanta.

- In blocul alimentar se va exclude strict pastrarea baloanelor cu gaz lichefiat. Toate iesirile din institutie in caz de incendiu vor fi deschise.

Pavel Filip confirma ca intreg cabinetul de ministri va efectua poimane o sedinta la Telenesti, insa a neagat ca ar fi dat astfel de indicatii.

Pavel FILIP, PRIM-MINISTRU: "Nu am solicitat niciodata sa creeze conditii calduroase. Va rog frumos, fara exces de zel. Nu am dat indicatii nimanui să le interzica celor prezenti sa puna intrebari. Facem vizitele in teritoriu pentru a-i asculta si a-i ajuta pe cei care au probleme.”

Responsabilii de la Directia Educatie Telenesti nu ne-au raspuns la telefon pentru comentarii.