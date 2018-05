Sa vina ministrul de Interne in plen. Cazul barbatului, care a murit dupa ce a fost batut in fata unui club de noapte, a ajuns in Parlament. Liberal-democratii au cerut audierea lui Jizdan: "au actionat tardiv"

Grigori COBZAC, DEPUTAT PLDM: "Pornim de la temei legal. Fractiunea PLDM solicita audierea in plen a ministrului de Interne, Alexandru Jizdan, referitor la cazul tragic soldat cu moartea lui Serghei Bejenari. Ingrijorarea noastra vine de la faptul ca au fost informati tardiv cetatenii, de catre Ministerul de Interne. Acest lucru s-a produs dupa ce informatia despre tragedie a aparut in mass-media. De asemenea ne intereseaza detalii ce tin de timpul de interventie al politiei, de ce nu s-au implicat in a curma bataia agentii de paza, care este acea agentie de paza, au incalcat sau nu in acest caz cadrul legal. De aseamenea ne ingrijoreaza aparitia in presa a unor informatii care arata in lumina negativa decedatul Serghei Bejenari si se impun in acest sens paralele cu cazul Braguta si de ce nu si cu cazul Padurea Domneasca."

Eduard Harunjen urma sa vina astazi in plen ca sa prezinte Raportul privind activitatea Procuraturii Generale pentru anul 2017.

Presedintele Parlamentului, Andrian Candu, sustine ca procurorul general nu a putut sa vina din motive de sanatate si ca in aceste momente este internat la spital.