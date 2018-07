Sacoul este, deputatul... nu-i. Patru alesi ai poporului si-au lasat hainele in plen si au plecat, altii circa 35 au iesit pur si simplu de la sedinta - GALERIE FOTO

La un moment dat, din 90 de deputati inregistrati la sedinta, in sala ramasera doar 51 de legislatori.

UPDATE: Catre ora 13.00, cand urmau sa voteze, mai multi legoslatori s-au intors la sedinta. La votare au participat circa 70 de alesi ai poporului.

Fiecare deputat are locul sau in sala Legislativului, iar inregistrarea prezentei se face in mod electronic, prin intermediul unor cartele de acces electronice.

Alesii poporului mai au cateva saptamani de lucru, urmand sa plece in vacanta la sfarsitul lunii iulie.

