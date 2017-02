Sala cu Orga a inceput sa revina la aspectul de acum 116 ani. Fatada, subsolul si scena au fost restaurate - VIDEO

In speranta ca vor obtine o bijuterie, arhitectii au aratat la ce etapa se afla lucrarile. Nu s-a mai facut nimic aici de mai bine de 40 de ani.

Gheorghe BULAT, ARHITECT-SEF: “Lucrarile de restaurare a demisolului se afla in proportii de 70 la suta pe exterior in proportii de 60 lucrari la acoperis sunt practic termiante, lucrari la cupol vor fi finalizate la sfarsitul lunii iulie, la amenajari se lucreaza concomitent cu lucrarile la exterior.”

Un milion de euro a alocat guvernul de la Bucuresti pentru ca Sala cu Orga de la Chisinau sa-si recapete splendoarea de altadata. Ambasadorul Romaniei la Chisinau spera ca edificiul va deveni o atractie turistica, dupa restaurare.

Daniel IONITA, AMBASADORUL ROMANIEI LA CHISINAU: “Lucrarile nu sunt la inceput, lucrarile deja au avansat, este clar ca cei care lucreaza aici stiu ce trebuie sa faca, au in vedere practic o renovare si o repunere in valoare d eo maniera artistica, pentru a incerca sa obtinem mai mult din aceasta cladire, va fi un loc de intalnire, o confluenta culturala."

Si totusi, inca un milion si jumatate de euro mai trebuie pentru ca Sala cu Orga sa fie reparata total. Ministrul culturii sustine ca acesti bani nu sunt deocamdata.

Monica BABUC, MINISTRUL CULTURII: “S-a inaitat foarte mult in aceste lucrari si atunci exista si interesul si efortul ministerul culturii de a obtine acesti bani, dar noi speram si in continuare la ajutorul guvernului roman.”

In 2019, ar trebui sa vedem Sala cu Orga restaurata total. Urmeaza sa fie facute lucrari la parter, inlocuit mobilierul, reparata orga si restaurate sculpturile. Edificiul a fost dat in exploatare in 1901. Abia in 1978 a avut loc primul concert, pana atunci fusese sediu de banca.