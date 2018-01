Salariile mici au alungat din tara sute de medici. Cel mai trist este in spitalele din raioane, unde lipseste cu desavarsite si aparatajul medical modern. Studiu - VIDEO

Silvia Morgoci, care este medic de familie, a participat la realizarea studiului. Spune ca, zi de zi, se confrunta cu probleme majore, ce tin de medicina primara. Specialistii se plang ca au parte de putina pregatire profesionala, fapt care duce si la cresterea numarului de pacienti nemultumiti.

Silvia MORGOCI, MEDIC DE FAMILIE: „Noroc ca stiu limba romana si merg la calificari la medicii de peste Prut. Sunt foarte putini in mediul rural. „

Totodata, medicii de familie spun ca au ramas dezamagiti de noua metoda de salarizare, potrivit careia sunt remunerati in functie de indicatorii de performanta. Initiativa a fost anuntata cu mult fast de catre Ministerul Sanatatii, anul trecut.

Silvia MORGOCI, MEDIC DE FAMILIE: „De lucru este mai mult, dar remunerarea este prea mica. „

Studiul prezentat astazi de Expert Grup a aratat ca exista numeroase goluri in sistemul medical din Moldova. De exemplu, practic in toate spitalele din raioane, medicii nu dispun de posibilitati pentru a trata pacienti oncologici, bolnavi cu traume asociate ori atacuri cerebrale. Nu avem tehnica medicala performanta si nici specialisti sufient de calificati. Solutia ar fi regionalizarea spitalelor, spun unii autori ai studiului.

Iar pentru schimbari, avem nevoie de bani. Bugetul oferit de catre guvern este prea mic. De exemplu, in anul 2016, pentru bunuri si servicii in sanatate au fost cheltuiti peste 13 miliarde de lei, adica cate 3,7 mii pentru fiecre locuitor. Doar jumatate din aceasta suma a fost oferita de catre stat, restul a provenit din proiecte cu finantare externa ori alte surse. Transparenta in medicina, este o alta provocare pentru tara noastra.

Suada KARKOUKI, REPORTER PROTV: "Sistemul medical de la noi are o transparenta de doar 36 la suta, un indice deloc imbucurator, sustin specialistii. Astfel, la capitolul dat, Moldova este la acelasi nivel cu tari slab dezvoltate, precum India sau Africa de Sud. Potrivit studiului, cel mai mult responsabilii din sanatate evita sa vorbeasca despre cum sunt tratati pacientii in spitale, despre finantarea institutiilor medicale, dar si cum sunt luate deciziile de catre administratia din cadrul acestora.„

Astfel, prognozele expertilor sunt...triste. In cadrul studiului a fost analizata situatia sistemului medical de la noi, din perioada anilor 1990-2016. Expert Grup este un Centru Analitic Independent din Moldova.