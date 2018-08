Salariile mici, lipsa de echipament si conditiile proaste de munca i-au scos pe angajatii de la Exdrupo la protest. Acestia s-au adunat in fata intreprinderii, asteptandu-l pe director pentru a-i cere socoteala: "Nu da apa, nu da lapte" - VIDEO

Dis de dimineata, zeci de muncitori protestau in curtea institutiei, principalul motiv fiind salariile care au scazut in ultimile luni, spun ei. Soferii afirma ca a scazut si norma de combustibil, iar autovehiculele sunt vechi.

“Nu da apa, nu da lapte de cand a venit directorul."

“Eu sunt sudor, mie haine nu-mi da cizme nu-mi da.”

“Inainte leafa era mai mare, acum a taiat-o.”

“40 de ani tehnica si el vrea acelasi lucru da combustibil sa nu manance si taie norma.”

Dupa 30 de minute in care oamenii si-au spus nemultumirile, si-a facut aparitia directorul Exdrupo.

Adrian BOLDURESCU, DIRECTOR “EXDRUPO”: “Volumul de lucru nu este acelasi pe care l-am avut. Astazi este prima zi cand s-a deblocat procedura de licitatie si cu asfaltul."

Adrian Boldurescu a explicat de ce a scazut din norma de combustibil pentru vehiculele intreprinderii.

Adrian BOLDURESCU, DIRECTOR “EXDRUPO”: “Salariile nici decum nu sunt problema. Problema este ca s-au stopat o parte din furturi din benzina si motorina, sunt si video si au fost dati afara soferi.”

Dupa ce le-a promis ca va incerca sa le rezolve problemele, oamenii s-au intors la munca. Primarul interimar, Ruslan Codreanu spune ca va discuta cu seful Exdrupo despre situatia din intreprindere.

Ruslan CODREANU, PRIMAR INTERIMAR: “Imi pare rau ca am aflat abia dupa ce a avut loc aceasta adunare, as fi vrut sa fiu acolo sa vorbesc cu muncitorii. In cel mai scurt timp o sa vorbesc cu directorul sa vedem care este problema.”

Adrian Boldurescu a fost numit de catre Silvia Radu in functia de director la“Exdrupo” in luna ianuarie. Stefan Racu a ocupat anterior acest post.