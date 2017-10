Salariu de doua ori mai mic pentru actualul sef al Moldtelecom. Ce venituri si bunuri declara Dan Mitriuc - Anticoruptie.md

Ales in functie in baza unui concurs netransparent, directorul IS Moldtelecom, Dan Mitriuc, a fost remunerat in 2016 pentru activitatea sa la institutie cu circa 23.000 de lei pe luna, adica putin peste o mie de euro. Mitriuc indica in declaratia de avere pentru anul trecut si venituri de circa 67.000 de lei, obtinuti pentru trei luni de activitate la Moldovagaz, unde a lucrat pana la Moldtelecom, scrie anticoruptie.md