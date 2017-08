Salariul mediu, la nivel record in Romania. Zonele in care se castiga cel mai bine

Cum era de asteptat, cel mai bine castiga bucurestenii, urmati de angajatii din Cluj, unde, din pacate, si preturile au crescut. De vina sunt unele industrii unde se plateste foarte bine, precum cea de IT, care au ridicat piata intr-un mod artificial, explica analistii. La polul saraciei raman locuitorii din Teleorman.

Romanii care muncesc in Bucuresti castiga cel mai bine din tara. Salariul mediu net este de 3.039 de lei romanesti, potrivit INS. Urmeaza in clasament angajatii din Cluj. Salariul mediu acolo este cu 350 de lei mai mic decat cel din Capitala. in Ilfov, venitul mediu este apropiat, putin peste 2.500 de lei, fiind un judet unde au domiciliul multi dintre cei care lucreaza in Capitala si unde multe firme au sediul central. O crestere de 16% s-a inregistrat in Sibiu, cu un venit mediu care depaseste 2.500 de lei.

Surpriza vine insa de la Arges, judet care inregistreaza si cea mai mare crestere, cel mai probabil data de industria de echipamente si piese auto. Concret, lefurile de aici sunt cu 25% mai mari decat anul trecut, astfel ca venitul mediu a ajuns la 2.486 de lei.

si acestea sunt singurele judete cu salarii peste media nationala, de aproape 2.400 de lei.Ceilalti romani o duc mai greu. Cele mai mici salarii sunt in Teleorman. Aici, 1.720 de lei este salariul mediu. si sunt multe judete unde oamenii se descurca cu aproximativ 1800 de lei pe luna: Ialomita, Braila, Harghita, de exemplu.

Totusi, salariul mediu net la nivel national a crescut considerabil in ultimii 10 ani. De la putin peste 1.000 de lei in anul 2007, am ajuns acum la aproape 2.400 de lei, valoare inregistrata la inceputul verii. Adica mai mult decat dublu, cu o crestere mai accentuata in ultimii 5 ani. intamplator sau nu, o perioada in care am avut cel putin 6 randuri de alegeri.

Asadar, pe primul loc este tot Bucurestiul, urmat de o vreme de Cluj-Napoca. Industria IT a avut un cuvant de spus in cresterile salariale, insa in Ardeal acest fenomen s-a vazut mai mult in preturi decat in venituri. O chirie medie pentru un apartament cu doua camere in Cluj este 360 de euro, de exemplu, mai mare cu 40 de euro decat in Bucuresti.

”Sunt multe discutii si pe grupurile de Facebook, sa nu se mai accepte aceste chirii, dar nu ai de ales. Sau tot pe Facebook se vorbeste ca daca nu iti permiti, du-te si fa informatica si apoi o sa iti permiti sa stai in chirie in Cluj”, spune Cristina.

Larisa, agent imobiliar: ”Cei care se plang nu lucreaza in IT, sunt de obicei studentii sau parintii de studenti care vor sa ii sustina in Cluj la facultate.”

In IT, salariul mediu este de aproximativ 6.000 de lei romanesti pe luna, mult peste media nationala.