Salaru reactioneaza: "Este prima activitate comuna Ghimpu - Dodon. Ghimpu a vazut in mine un adversar, un potential pretendent la functia de presedinte al PL-ului si o persoana care il vrea plecat din politica" - VIDEO

Anatol SALARU: "Pentru Ghimpu nu a contat activitatea mea la ministerul Apararii, rezultatele obtinute. A contat doar faptul ca am cerut convocarea congresului extraordinar. Asta l-a afectat cel mai mult. Eu nu lupt impotriva lui Mihai Ghimpu, cel mai mult lupta Mihai Ghimpu.

Intrebat ce o sa faca dupa ce pleaca de la ministerul Apararii, Salaru a raspuns:

"O sa-mi continui activitatea politica. Surprizele o sa apara pe parcurs. Planul meu este sa reformam Partidul Liberal. In cazul in care nu se va reusi convocarea congresului extraordinar, consider ca PL-ul nu mai are niciun viitor. Acum sunt foarte multe propuneri din toate partile, voi analiza si voi lua decizia cea mai buna pentru a continua ceea ce am facut toata viata.

Dodon nu-l va numi nici pe Munteanu si nici pe alt liberal in functia de ministru al Apararii. Prin aceasta actiune, Ghimpu i-a facut lui Dodon cadou ministerul Apararii. Dodon nu va ceda pana cand nu va numi un om de-al lui la acest minister. Urmeaza sa vina decretul, in momentul in care primim decretul va fi facuta toata procedura.

Ghimpu a vazut in mine un potential adversar, un potential pretendent la functia de presedinte al PL-ului si o persoana care il vrea plecat din politica. Ghimpu este cel care a distrus cariera politica si nu doar a lui Chirtoaca. Chirtoaca inca nu-si da seama de asta sau daca isi da seama nu are curajul sa o sa spuna. Ghimpu a distrus Partidul Liberal si scopul lui este sa se mentina in aceasta functie, iar Dodon a scapat de un adversar politic.

Gestul lui Dodon de a schimba limba pe site-ul Presedintiei si de a scoate drapelul UE este ca si gestul lui Ghimpu cu sabia care nu au nicio valoare. Niste copii care se joaca de-a functia pe care o au castigat-o. E un joc de-a drapelele."