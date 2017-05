Castigatorul Eurovision 2017, Salvador Sobral, a plecat acasa de la concursul international cu un dar din partea Moldovei. Ce i-a oferit un jurnalist din partea unui tanar moldovean - VIDEO

"Am un prieten în Moldova. El este bolnav şi are nevoie de susţinere. El a realizat nişte lucrări minunate şi mi-a spus să ţi le transmit. Este un copac, ce simbolizează stabilitate, sănătate şi doar bine."

Este pentru a doua oara, cand castigatorul Eurovision-ului primeste un dar de la un tanar moldovean, care sufera de paralizie cerebrala. Anul trecut, jurnalistul a oferit un cadou asemanator interpretei Jamala.

Salvador Sobral a fost intampinat la Lisabona de mii de oameni, care s-au imbulzit in aeroport. Portughezii i-au multumit pentru ca acesta a reusit sa aduca Eurovision-ul acasa, pentru prima data in istoria tarii.

Pe retelele de socializare, competitia de la Kiev continua sa fie subiect de discutii. Internautii de la noi scriu mai ales despre cate puncte a primit Moldova din partea altor tari. Despre prestatia baietilor de la SunStroke Project s-a vorbit si la un post de televiziune din Romania.

Mihai Traistariu, care a facut parte din juriul national din tara vecina, a spus ca a fost singurul care ne-a acordat 12 puncte. Iar Ilinca si Alex Florea, reprezentantii Romaniei, au spus ca au fost sustinuti de moldoveni la Kiev.

S-a discutat despre Eurovision si la Beijing, in cadrul unei conferinte de presa sustinuta de Vladimir Putin. Presedintele rus a spus ca guvernarea de la Kiev nu este gata pentru evenimente cum ar fi Eurovision-ul.

"– Am văzut cum ieri aţi cântat la pian. Dvs, ca şi om de artă, nu v-aţi întristat că Rusia nu a participat la Eurovision în acest an? - Mi-a părut rău că pianul era dezacordat. Credeam că dacă Peskov filma era doar pentru arhiva personală. Consider că am procedat corect pentru că, în viziunea mea, conducerea actuală a Ucrainei nu este în stare să organizeze asemenea evenimente. Toţi care au vrut să vadă concursul, au putut să o facă pe internet."

Baietii de la SunStroke Project au luat locul 3, acesta fiind cel mai bun rezultat din istoria participarii tarii noastre la Eurovision.