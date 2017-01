Salvat de la moarte, in ajun de Revelion. Un bebelus, nascut cu un viciu cardiac a fost operat chiar in prima zi de viata - VIDEO

Salvat de la moarte, in ajun de Revelion. Un bebelus, nascut cu un viciu cardiac a fost operat chiar in prima zi de viata, in caz contrar ar mai trait doar cateva ore spun medicii. Desi baiatelul se afla inca la reanimare, deja a inceput sa fie alaptat iar in curand urmeaza sa fie deconectat de la aparate.