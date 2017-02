Incidentul a avut loc ieri in sectorul Ciocana al capitalei. Ramasa cu degetul prins in masina de cocat carne, femeia de 32 de ani a chemat imediat salvatorii. In mai putin de o ora acestia au reusit sa efectueze interventia, fara ca femeia sa aiba de suferit.

Ea s-a ales ca o rana nu prea adanca, asa ca nu s-a adresat la medici.