Salvatorii moldoveni vor trece Prutul pentru a da o mana de ajutor in caz de urgenta. O unitate de pompieri a fost inaugurata in apropiere de vama Leuseni - VIDEO

Salvatorii moldoveni vor trece Prutul pentru a da o mana de ajutor in caz de urgenta. O unitate de pompieri a fost inaugurata astazi in apropiere de vama Leuseni. Pompierii vor interveni in 19 localitati din Republica Moldova si pe o raza de 30 de kilometri in romania. Cladirea afost ridicata in preajma soselei Chisinau-Leuseni, deoarece este o portiune unde au loc multe accidente rutiere.