Salvatorii si militarii, pusi pe jar de catre ninsoarea care a cernut ieri ca dintr-o sita sparta. Cum s-a intervenit noaptea trecuta pe drumurile din intreaga tara - VIDEO

Ninsoarea care a cazut in ultimele 24 de ore a scos armata pe drumurile din tara. Militarii au intervenit cu tehnica din dotare si blindate pentru a scoate masinile blocate in nameti. Si salvatorii au tractat zeci de camioane ajunse in santuri. 12 persoane au fost ranite in cele peste 200 de accidente. Cel mai grav a fost la Stefan Voda cu implicarea a doua microbuze si doua autoturisme. Patru persoane, printre care si un copil, au fost ranite.