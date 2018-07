„Sanatate fara hotare” la Medpark - tratament complex al cazurilor grave, in tara si in strainatate

Pentru a fi alaturi de pacientii sai de la prima vizita si pana la finalizarea cu succes a tratamentelor complicate, Spitalul International Medpark a lansat programul „Sanatate fara hotare”. Acum Medpark ofera mai mult decat tratamente inovative, aplicate de o echipa cu experienta internationala, in cel mai dotat spital multidisciplinar din tara. Asistenta echipei Medpark se va extinde si peste hotare, atunci cand problemele de sanatate ale pacientilor, in cazuri grave, nu pot fi solutionate in Republica Moldova.