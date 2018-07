Sandu, Nastase si Cibotaru, intr-un LIVE pe facebook, de la Strasbourg, dupa sedinta Parlamentului European: "Rezolutia adoptata cu o majoritate consistenta este o sentinta grea data guvernarii, Plahotniuc - Dodon"

Maia SANDU, LIDER PAS: "Autoritatile de la Chisinau au ignorat recomandarile comisiei de la Venetia. Parlamentarii europeni folosesc un limbaj foarte dur si isi exprima solidaritatea. Astazi Parlamentul a decis sa suspende asistenta macrofinanciara pe motiv ca nu au fost indeplinite conditiile politice.

Rezolutia este un text destul de lung si dur, care vine sa strijine aspiratiile domecratice a RM. Aproape toti parlamentarii au spus ca nevalidarea rezultatelor alegerilor de la Chisinau este un abuz. Toata lumea cere autoritatilor sa creeze conditiile pentru ca votul cetatenilor sa fie recunoscut. Autoritatile nu au recuperat nici un ban din furtul miliardului. Este indicat si acest lucru in rezolutie. "

Andrei NASTASE, LIDER PPDA: "Eu consider aceasta rezolutie o sentinta grea, o sentinta data acestei guvernari, dar nu cetatenilor. UE sprijina cetatenii din RM. Faptul ca la Chisinau nu au fost validate alegerile a determinat ca sa vina aceasta sentinta continuata cu suspendarea finantarii, pana la indeplinirea unor conditionalitati. Anularea votului mixt este una dintre aceste conditionalitati. Este de datoria noastra sa spunem un multumesc tuturor grupurilor parlamentare care sprijina RM pe drumul integrarii europene."

Viorel CIBOTARU, LIDER PLDM: "Eu sunt multumit de activitatea noastra, ma bucura renasterea RM. Aceasta victorie a fost posibila si gratie faptului ca noi am reusit sa comunicam si la 1 iunie, cand am adoptat revendicarea. Acest mesaj a fost transmis si de colegii nostri in cadrul Parlamentului European. Acesta este un mesaj foarte puternic pentru sprijinul RM. "

