Sandu si Nastase anunta crearea unei Miscari de Rezistenta Nationala: "In fiecare localitate vor fi create celule de rezistenta". Ce vor face mai departe, dupa ce CSJ a anulat definitiv alegerile de la Chisinau

Maia SANDU, LIDER PAS: "Acum anuntam care sunt actiunile si planurile noastre de mai departe.Anuntam crearea unui Miscari de Rezistenta Nationala a cetatenilor.

Indemnam toti cetatenii corecti si onesti sa se alature. Trebuie sa ne implicat intr-o lupta dura care vor urma.

Apelul nostru este pentru toti cetatenii care cred ca noi trebuie sa alegem viitorul tarii noastre.

Vor fi create celule de rezistenta in toate tara.

O sa organizam in fiecare saptmana proteste impotriva dictaturii.

Duminica vom organiza un protest la scara nationala, la ChisinauVineri, impreuna cu cetatenii, la 14:00, o sa mergem la CEC.

Urmeza ca CEC-ul sa ia act de decizia CSJ. Noi o sa le cerem validarea alegerilor, dar si anuarea sistemului mixt.

O sa cerem si demisia judecatorilor care au invalidat alegerile si ca acestia sa fie cercetati penal.

Va indemnat sa va alaturati."

Andrei NASTASE, PRIMAR ALES: "Miscarea rezistentei populare. Venim cu initiativa care toti cetatenii, ca in fiecare sat, scoala, spital, intreprindere sa fie create celule de rezistenta cetateneasca. Ceea ce a facut justitia este un atentat la tot ce inseamna Republica Moldova, este uzurparea puterii in stat. Duminica sa ne mobilizam cat se poate de mutla lume.

Vom avea grija de tot ce tine de organizarea acestui protest. De prezenta noastra depinde daca la Chisinau se va produce ceea ce s-a intamplat in alte tari civilizate. Totul depinde de prezenta noatra in PMAN. Nu conteaza ce vor spune televiziunile controlate de Plahotniuc, dar si televiziunea nationala. Sute de mii de oameni sunt tratati ca niste sute si ca niste mii. Televiziunii nationale ii dam antena pana duminica sa televizeze acest protest.

Veniti cu microbuze, grupati-va pentru ca trebuie sa fim in PMAN. Tineretul a fost prezent la ultimul protest. Daca nu oprim acum aceasta dictatura, Plahotniuc merge pe urmele lui Ianukovich, in toamna va fi mult mai greu. Trebuie sa stiti ca in pericol este si regimul liberalizat de vize. Ati vazut cinizmul lui Plahotniuc care vorbete despre pretul acestor derapaje. Noi cu dvs platim pretul acestor ilegalitati nu Candu, Filip, Plahotniuc si toate borsetcile. Poalelungi controleaza din spate anularea alegerilor. Voi reclama la CEDO."



Vadim CIBOTARU, LIDER PLDM: "Este un minim necesar, ne-am dori sa fim mai duri. Atata timp cat profesorii. medicii vor sta deoparte si se vor uita la proteste, gresesc amarnic. Ei toti sunt astazi "Chidaniti" de Plahotniuc. Este foarte necesar ca toti sa vina in piata. Trebuie sa vorbim de o revolutie a RM, trebuie sa sustinem aceste revendecari pe care le-am formulat."



Octavian TICU: "Noi oferim un sprijin neconditionat acestei platforme. Patru categorii de oameni care imi sunt dragi: intelectualilor, cerccetatorilor si toti cei care au un cuvant de spus. Acum santem in posibilitate si drept sa producem aceasta schimbare.Avem de recuperat imaginea cuvantului sport, pentru ca unii au terfelit-o.Nimeni nu are dreptul de a interzice partidele unioniste. Sa nu va lasati identificati cu aceasta dictatura a lui Plahotniuc. Opozitia este cea cu care va trebui sa discutati atunci cand o sa vreti sa faceti politica. Vom arata partenerilor europeni ca exista un larg consens in societate."



Alexandru SLUSARI,VICEPRESEDINTE PPDA: "Noi, cu totii ne aflam intr-un microbuz la volanul caruia este un sofer total neadecvat. Unde vom ajunge? - in sant, poate." Dictatura nu este un cuvant abstract, dar nu e asa. Totul aici este posibil pentru ca nu exista o decizie adecvata. O oarecare stagiara a lui Plahotniuc spune ca in locul tau vine Tutu. Ce functioneaza aici? Ganditi-va foarte bine... Voi aveti o gandire analitica. Amintiti-va ce a fost in Germania in 1933. Sau noi acum ne unim si oprim aceasta gasca care este condusa de un individ neadecvat, sau la puscarie, la cimitir si acolo o sa ne lamurim cine e cel mai bun. Iesiti la proteste. Daca vom fi multi, vom putea schimba totul."

Igor MUNTEANU, DIRECTOR IDIS VIITORUL: "Trebuie sa ne mobilizam."

Acum doua zile Curtea Suprema de Justitie a mentinut decizia Curtii de Apel de a declara invalide alegerile locale de la Chisinau. Decizia este irevocabila.

Pe 19 iunie, Judecatoria Chisinau a declarat nule alegerile locale de la Chisinau si a invalidat mandatul primarului ales, Andrei Nastase. Princinpalul motiv din care alegerile au fost declarate nevalide este ca Andrei Nastase a facut agitatie electorala chiar in ziua alegerilor, pe 3 iunie.

Mai exact, Nastase a facut un live pe facebook in care a indemnat oamenii sa iasa la vot. Judecatoarea scrie ca transmisiunea a fost urmarita de peste 250 de mii de utilizatori, iar asta este in masura sa influenteze rezultatul alegerilor.