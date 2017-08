Saptamana a inceput cu perchezitii la ministerul Justitiei si cel al Educatiei. Patru persoane au fost retinute intr-un dosar de coruptie - VIDEO

Toti 4 sunt banuiti de trafic de influenta si luare de mita. Mai exact, acestia promiteau ca, in schimbul unei sume de bani, vor grabi autentificarea actelor de studii, procedura care in mod normal dureaza pana la 30 zile. Pentru eliberarea actelor in cateva ore sau zile cei 4 cereau intre 250 si 1500 de euro. Acum acestia risca pana la 10 ani de puscarie.