Saptamana a inceput cu perchezitii la o companie imobiliara. Doua persoane au fost retinute, fiind banuite de evaziune fiscala - VIDEO

Potrivit oamenilor legii in perioada 2015-2017, o parte din angajatii companiei ar fi efectuat tranzactii imobiliare din numele lor si nu a firmei, comisioanele insa fiind incasate de companie. Astfel procurorii sustin ca agentii lucrau la negru pentru agentie, iar salariile pe care le primeau in plic erau destul de generoase.

Constantin MIRON, PROCUROR PCCOCS: “In jur de 80 de angajati lucrau neoficial si aveau salarii in mediu de 2700 de euro.”

Procurorii au descins astazi in 17 locatii inclusiv acasa la cativa factori de decizie si unii agenti imobiliari. In cadrul perchezitiilor, la sediul companiei au fost gasiti in jur de 400 de mii de lei nedeclarati, provenienta carora angajatii nu au putut sa o explice. Reprezentantii firmei resping acuzatiile si spun ca vor colabora cu ancheta pentru ca adevarul sa iasa la iveala.

Potrivit oamenilor legii, directorul companiei imobiliare, care la fel este vizat in ancheta, s-ar afla peste hotare si gestiona compania de la distanta. Deocamdata nu se stie ce masuri vor fi intreprinse in privinta lui.