Saptamana viitoare ar putea fi gasita o solutie pentru moldovenii cu cetatenie romana care nu-si pot perfecta actele pentru ca si-au redobandit-o atunci cand erau minori - VIDEO

Mihai TUDOSE, PRIM-MINISTRU ROMANIA: ”Saptamana viitoare sau poate urmatoare ministrii de interne se vor intalni si vor discuta mai multe subiecte, inclusiv acesta este pe agenda noastra.”

Potrivit autoritatilor romane, in urma unor modificari recente la legea cetateniei, a fost schimbat setul de acte necesar la prelungirea pasaportului. Iata de ce, zeci de cetateni moldoveni nu pot face acest lucru pentru ca si-au redobandit cetatenia cand erau minori, in baza actelor parintilor sau buneilor, fara a avea o adeverinta de nastere. In campania pentru parlamentarele din Romania un grup de senatori a promis la Chisinau ca eroarea va fi corectata, insa acest lucru nu s-a intamplat.