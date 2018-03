Saptamana viitoare drumarii vor incepe sa carpeasca gropile din capitala. Autoritatile dau asigurari ca in 2 luni nu va fi zare de gaura in asfalt. Lucrarile vor dura cam cat campania electorala si de alegeri scapam de gropi - VIDEO

Pentru ca acum pe strazile din capitala sunt mai multe gropi decat asfalt, soferii spun ca le este tot mai greu sa le strabata cu masina. Alte mijloace de transport ar fi mai potrivite pentru Chisinau.

“Cu ce mijloc de transport va-ti deplasa prin Chsinau? Cu trenul, cu elicopterul, cu troleibuzul.”

Cele mai multe strazi arata ca niste campuri minate dupa explozie. Daca ar fi sa facem un top al celor mai rele, probabil, ca zeci de drumuri ar merita sa ia locul de frunte.

“Tare rau. La Rascani, strada Andrei. In fiacare zi dam in gropi.”



Dupa topirea zapezii si aparitia dezastrului, internautii au tot postat pe retelele de socializare imagini cu gropi uriase si experientele neplacute prin care au trecut. Astazi Silvia Radu impreuna si seful Directiei Transport au iesit in fata jurnalistilor si au anuntat ca de luni incepe reparatia, iar in doua luni vom scapa de gropi.

Silvia RADU, PRIMAR INTERIMAR CHISINAU: “Se va intra in fiecare strada si se in cel mai scurt timp vor vom intra si in toate curtile acolo unde nu s-a intrat de 20 de ani. Am auzit plangerile soferilor.”

Radu da asigurari ca lucrarile se vor face ca la carte pentru ca vor fi supravegheate de un grup de experti.

Silvia RADU, PRIMAR INTERIMAR, CHISINAU: “Muncitorii vor veni vor freza in jurul gropii vor pune straturi de egalizare dupa care se va pune stratul de uzura. Se va lucra foarte calitativ. Le-am spus angajatilor sa nu se joace, calitate este deviza mea.”

Luni seful directiei transport spunea ca cei 125 de milioane de lei alocati pentru drumuri, vor ajunge doar pentru jumatate din lucrari. Astazi, Radu spune ca banii sunt suficienti pentru ca fiecare groapa sa fie tratata.

Silvia RADU, PRIMAR INTERIMAR CHISINAU: “Se va economii, licitatii vor fi transparente si vom gasi solutii pe parcurs.”

Radu I-a rugat pe soferi sa indure ambuteiajele care vor fi.

Silvia RADU, PRIMAR INTERIMAR CHISINAU: “Vreau sa-mi cer scuze de la soferi dar se va circula greu, stim asta.”

Autoritatile spun ca au inspectat starea drumurilor si au constatat ca au de reparat 9 sute de mii de metri patrati, in acest an fiind mai multe gropi decat anul trecut.

Vitalie BUTUCEL, SEF DIRECTIE TRANSPORT, CHISINAU: “Am semnat contratecte cu uzinele de astfalti saptamana acesta vor incepe si licitatiile.”

Dupa ce vor termina de carpit gropile, autoritatile sustin ca se vor apuca de repartat cateva strazi integral.