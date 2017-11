Saptamana viitoare, Ilan Sor va fi audiat in dosarul Lucinschi. Fostul deputat PLDM a primit inca 30 de zile de arest la domiciliu

In cadrul sedinta de astazi a fost audiat un martor, insa nu am reusit sa aflam cine e si nici ce atributii are la dosar. Procurorii spun ca ultimul martor care urmeaza sa fie citat la urmatoarea sedinta de pe 22 noiembrie in dosarul Lucinschi, este Ilan Sor. Acesta ar fi al doilea motiv pentru care procurorii au cerut prelungirea arestului la domiciliul pentru inca 30 de zile pe numele fostului deputat PLDM.

Eugen RURAC, PROCUROR: “Au facut declaratii care il incrimineaza pe domnul Chiril Lucinschi, respectiv acuzarea are temeiuri de a crede ca domnul Lucinschi ar putea sa se eschiveze. Al doilea motiv ar fi ca urmeaza a fi audiat inca un martor al acuzarii. “

Chiril Lucinschi neaga afirmatiile procurorilor si spune ca acestia nu vor decat taraganarea procesului din motiv ca nu au dovezi.

Chiril LUCINSCHI, FOST DEPUTAT PLDM: “Eu consider ca astazi procurorul, in special nu a asigurat procesul cu venirea martorului. Acesti martori nu au confirmat invinurirea Procuraturii ca eu am primit bani iliciti. “

Avocatii acestuia spun ca vor contesta decizia judecatoriei Buiucani la Curtea de Apel.

Cristina STRATAN, AVOCAT: “Este absolut contrar adevarului. Nimeni din acesti martori nu declarat ceva care ar caracteriza sub forma penala ceva din actiunile lui Chiril Lucinschi.“

Pe langa faptul ca este acuzat de spalare de bani in dosarul Bancii de Economii, procurorii il invinuiesc si pentru ca nu ar fi declarat venituri de la doua companii care i-ar apartine. Chiril Lucinschi este acuzat ca ar fi luat prin firmele sale credite neperformante de la Banca de Economii, Banca Sociala si Unibank. El se declara nevinovat. Pentru asta, Lucinschi risca inchisoare de pana la 10 ani.