Sapte tineri, retinuti pentru talharii si furturi din locuinte: Intrau peste victime si le amenintau, dupa care le imobilizau cu un cablu si pelicula adeziva - VIDEO

Potrivit politiei, sase dintre ei au fost anterior judecati pentru infractiuni similare si comercializarea drogurilor. Timp de o luna de documentare, oamenii legii au stabilit ca membrii grupului au savarsit timp de patru luni, trei talharii si cinci furturi din locuinte.

Acestia erau condusi de lideri criminali care isi ispasesc la moment pedeapsa in institutiile penitenciare din tara. Potrivit cercetarilor suspectii pintrau in locuintele victimilor din orasul Orhei, Causeni, Chisinau, Cantemir, Basarabeasca si Stefan Voda pe timp de noapte, prin fortarea geamurilor. Ajunsi in casele victimilor, suspectii ii amenintau cu o arma, un cutit si prin electrosoc, dupa care le imobilizau cu un cablu si pelicola adeziva.

Ulterior, furau bijuterii din aur, bani si alte obiecte de valoare. Obiectele furate erau comercializate in capitala.

De asemenea, o buna parte din bani si bunurile de pret furate, erau distribuite in visteria criminala, ulterior fiind impartite intre membrii grupului.

Ca urmare a perchezitiilor, fortele de ordine au depistat mai multe obiecte folosite la comiterea infractiunilor si anume: pistol pneumatic si traumatic asemanator cu „Macarov”, un pachet cu bile din metal, un automobil de model ”Mercedes”, rangi metalice, doua cutite de vânatoare, opt tuburi de la pistol, pumnal de culoare neagra, o masca ”Anonymus”, telefoane mobile, cartele sim, tehnica de calcul, haine şi incalţaminte asemanatoare cu cele descrise de victime, precum şi alte obiecte.

Suma pagubelor fiind estimata la peste 200 mii lei.

Suspectii si-au recunoscut vina partial, fiind retinuti pentru 72 de ore. Daca vor fi gasiti vinovati, suspectii risca inchisoare de la 8 la 10 ani.