Sarbatoare cu final tragic in satul Oxentea, Dubasari. Un tanar de 24 de ani a fost injunghiat in piept si a murit pe loc. Conflictul s-ar fi iscat din cauza unei fete: a invitat-o la dans - VIDEO

Potrivit politiei, era in jurul orei 23, iar oamenii sarbatoreau in centrul satului Oxentea. Martorii au povestit ca intre doi tineri s-a iscat un conflict, dupa ce unul intre ei a invitat-o la dans pe prietena celuilalt. Politia a fost chemata la fata locului, iar individul a fost retinut. In urma testului de alcolemie, s-a depistat ca tanarul de 27 de ani era baut. A fost pornit un dosar penal. Individul care ar fi comis tragedia risca pana la 20 de ani de inchisoare.