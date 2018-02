Sarbatoare doi in unu in Gradina publica Stefan cel Mare unde s-a marcat Maslenita. Cum acolo si-a facut aparitia Igor Dodon, care astazi implineste 43 de ani, cei prezenti au tinut sa-i cante La multi ani - VIDEO

Igor Dodon a venit la Maslenita impreuna cu sotia si doi fii ai sai. Astazi fiind si duminica iertari Igor Dodon si-a cerut scuze, precizand ca de dimineata a trecut pe la biserica.

Igor DODON, PRESEDINTE: "Eu cred ca fiecare crestin isi cere iertare in aceasta zi. Eu astazi in satul in care am fost la Criuleni, nu era planificat, insa oamenii m-au rugat sa merg si la biserica, asa ca si acolo am fost, mi-am cerut iertare."

Si pe facebook presedintele si-a cerut iertare de la toata lumea. Igor Dodon, care astazi a implinit 43 de ani a spus ca nu va face mare chef si ca va sarbartori in sanul familiei.

Igor DODON, PRESEDINTE: "Astazi cu familia. Acasa cu familia si cu clatite."

Nu stim cum a sarbatorit la Maslenita, daca a gustat Igor Dodon din clatite si vin fiert, deoarece presa nu a avut acces in cortul in care acesta a intrat. Aceasta a fost inconjurat de bodyguarzi.

Inainte da intra in cort Igor Dodon nu a evitat sa faca o baie de multime.

A urmat o sesiune de poze si selfie. Dupa ce presedintele a plecat, sarbatoarea a continuat. Oamenii au facut cozi la tarabele cu mancare, mai ales la clatite pentru ca Maslenita mai este numita si ca sarbatoarea clatitelor.

Tatiana BELEUTA, REPORTER PRO TV: "Gospodinele spun ca s-au trezit cu noaptea in cap pentru a pregati cele mai gustoase clatite, fragede si pufoase. Pe langa astea, mesele sunt doldora de bucate, cum ar fi sarmale, placinte, parjoale, dar si muraturi."

"Avem clatite cu branza, avem baba, foarte gustoasa. Avem alade, pupolar li se mai spune blinele. Oamenii sunt activi cred ca se se pregatesc intensiv de post."

"Postul nu inseamna doar sa nu mananci carne, ci sa nu ne mancam unul pe altul. Trebuie sa te cureti sufleteste."

"Suntem toti crestini, ca esti rus, ca esti moldovean. Ati gustat din bucate? -Da, au fost gustoase! "

"Mici am mancat foarte gustosi. Ieri am gatit clatite acasa, am pus mult sulfet."

Maslenita, potrivit mitologiei slave, marcheaza sfarsitul iernii. Este o sarbatoare pagana, care anunta intrarea in Postul Pastelui.