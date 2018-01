Sarbatorile de iarna au fost mai scumpe in acest an si au cam subtiat buzunarele moldovenilor. Ce spun experii economici si cu cat au crescut preturile in 2017 - VIDEO

Moldovenii resimt puternic scumpirile de la an la an. Oamenii sustin ca banii pusi deoparte pentru sarbatori s-au evaporat imediat.

"Cresc, cresc, preturile. Carnea se scumpeste, laptele se scumpeste, legumele se scumpesc. Cate putin in fiecare an tot cresc."

"La piata este mai scump ca aici, kilogramul de morcovi 10 lei, insa aici e 3 lei si 40."

Valentin munceste de trei ani in Italia. De sarbatori a revenit acasa si spune ca a ramas socat de preturile de aici.

"Mai ales ca nu am fost acasa de trei ani de zile, m-am speriat aici. Salariile au ramas la fel. Ma uitam la niste salata care acolo e 30 de centi kilogramul, aici e dezastru, ti-e frica sa te apropii de rafturi."

Oamenii se plang de preturile mari si veniturile mici.

"Un an de zile de cand sunt la pensie si nu se mareste, am inteles ca tocmai in octombrie. -Pe ce cheltuiti banii? -Pentru ce? Pentru sarbatori, pentru comunale. Mari, nici reducerea de 40 de procente nu o avem."

"Sunt mari, mai ales ca acum au venit facturile pentru caldura. Pentru un apartament cu doua camere, 1400 de lei."

SCUMPIRI DECEMBRIE 2017

Tomate - 16,5%; Dovlecei - 10,8%;

Vinete - 10,5%; Struguri - 10,6%; Ardei graşi – 5,2%;

Potrivit Biroului National de Statistica in ajun de sarbatori in luna decembrie s-au scumpit rosiile cu 16 la suta, dovleceiii cu 10 la suta. Tot cu 10 la suta s-au scumpit vinetele si strugurii. Pretul ardeilor grasi a crescut cu 5 la suta. In aceeasi perioada doar trei produse au avut preturi mai mici, citricile, uleiul vegetal si zaharul tos.

PREȚURI 2017- 2016

Varză - 54,9%; Ceapă uscată - 52,6%;

Tomate – 32,7%; Cartofi – 27,6%;

Fructe proaspete - 22,6%; Morcovi - 19,8%;

Castraveţi - 14,3%; Unt ţărănesc - 10,6%;

Daca e sa comparam preurile din luna decembrie a anului trecut, cu cele din decembrie 2016 atunci cel mai mult s-a scumpit varza, cu circa 55 la suta. Urmeaza ceapa cu 52 la suta, rosiile cu 32 la suta, cartofii cu 27 la suta. Totodat s-au scumpit morcovii, castrvetii, dar si untul.

Tatiana BELEUTA, REPORTER PRO TV: "Vedeta meselor de Craciun si a piftiilor, carnea de porc, s-a vandut in luna decembrie a anului trecut cu 17 la suta mai scump fata de luna decembrie a anului 2016. Practic din produse puse in cos pentru masa de sarbatoare, in luna decembrie, mai ieftine ca in 2016 au fost doar crupele, uleiul vegetal si usturoiul."

Potrivit expertilor de vina fi rata inflatiei, care a ajuns la sfarsit de an la 7,3 la suta. Totusi, acestia spun ca asta inseamna o economie vie si nu ar trebui sa ne facem griji. Mai ales ca dupa furtul miliardului inflatia a ajuns aproape la 14 la suta.

Roman CHIRCA, EXPERT ECONOMIC: "De fapt pentru Republica Moldova o rata de 7,3 la suta este o rata care acompaniaza cresterea economica. Atunci cand dupa o criza se majoreaza vanzarile, creste cererea pe piata, iar comerciantii ajusteaza preturile in sensul majorarii acestora."

Altfel spus, la sfarsitul lunii ianuarie, dupa ce au trecut sarbatorile, iar noi ne-am dezmetici vom resimti din plin majorarile.