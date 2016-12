"Sarbatorile de iarna in siguranta". Peste 3.000 de politisti vor asigura ordinea publica de Revelion - VIDEO

In perioada sarbatorilor de iarna, politistii sunt pregatiti sa intervina la sesizarile cetatenilor, dar si sa asigure ordinea si securitatea publica in societate.

Pentru conducatorii auto:

- sa nu urcati la volan daca ati consumat alcool;

- sa va echipati corespunzator autovehiculele pentru a circula in siguranta in conditii de iarna;

- sa nu lasati automobilele nesupravegheate sau bunuri de valoare in automobile.

Pentru toti cetatenii:

- sa va asigurati locuintele cu sisteme de inchidere si supraveghere in cazul in care plecati de acasa si sa anuntati vecinii sau alte persoane de incredere ca veti lipsi de acasa;

- sa anuntati imediat Politia in cazul in care observati persoane suspecte in scara sau in curtea blocului;

- sa evitati locurile mai putin iluminate;- sa atrageti atentia copiilor si sa ii informati sa nu deschida usa persoanelor necunoscute, mai ales când sunt singuri acasa;

- sa supravegheati in permanenta copiii, cind mergeti cu ei la cumparaturi sau va aflati in locurile aglomerate (piete, magazine mari, locuri de agrement);

- sa cumparati articole pirotehnice doar din unitatile comerciale autorizate, sa cititi neaparat, instructiunea de utilizare si exploatare a acestora pentru a evita eventualele accidentari.

Recomandam cetatenilor sa apeleze in caz de urgenta la numarul 902 sau sa se adreseze cu incredere celui mai apropiat sector sau post de politie, ori de câte ori sesizeaza situatii tensionate, persoane sau obiecte dubioase, ce pot afecta siguranta publica. Totodata, rugam insistent sa nu efectuati apeluri false la numarul 902 pentru a nu ocupa linia telefonica si a oferi posibilitate celor care au nevoie de ajutor sa telefoneze politiei. Pentru a preveni accidentele rutiere produse din cauza starii de ebrietate la volan, Inspectoratul National de Patrulare a lansat o campanie de sensibilizare a conducatorilor auto “Tu alegi cum ajungi acasa”, prin care vrea sa-i determine sa nu consume alcool inainte de a urca la volan, iar daca au consumat sa gaseasca o alta modalitate de a ajunge in siguranta la destinatie având urmatoarele optiuni cum ar fi: taxiul, transportul public fie rugati o alta persoana care nu a consumat bauturi alcoolice sa urce la volan.