Premierul o face din nou pe primarul? Sarbatorile de iarna se muta din PMAN pe strada 31 august. Grozavu: "Ideea vine de la Pavel Filip, am comis greseli pana acum si Guvernul a decis sa se implice"

Targurile vor avea loc in perioada 15 decembrie - 14 ianuarie. In acest sens, incepand cu aceasta saptamana, strada 31 august va fi inchisa, portiunea Bodoni - Puskin, pentru ca vor incepe lucrarile de amenajare. Pentru inceput, vor fi curatati arborii. Nistor Grozavu sustine ca ideea este a lui Pavel Filip.

Nistor GROZAVU, PRIMAR INTERIMAR: " Nu am văzut niciodată sa se fi implicat guvernul. Este pentru noi surpriza. In capitalele europene aceste evenimente sunt organizate de administratia central. In ultimii ani am comis mai multe greseli si din aceasta cauza au decis ei sa se implice. Pentru noi lucrul asta e foarte bun."





"Astfel, langa fantana arteziana de langa Palatul National va fi amplasat un pom de craciun si mai multe carusele. Totodata, Grozavu sustine ca si in Piata Marii Adunari Nationale va fi instalat un brad, al primariei deja.

Anterior, Pavel Filip s-a mai implicat in treburile capitalei. El a fost cel care a cerut ca Gradina Publica "Stefan cel Mare" sa fie curatata de gherete, s-a implicat problema evacuarii gunoiului din oras si in cea a depozitarii crengilor.