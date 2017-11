Sareau gardul, spargeau geamul, intrau in case si luau de acolo ceea ce puteau. Doi tineri de 18 si 19 ani, din Anenii Noi, retinuti de politie - VIDEO

Potrivit oamenilor legii, tinerii aduceau toate lucrurile furate intr-un apartament din sectorul Botanica al capitalei, pe care il inchiriau. Recent, oamenii legii au gasit acolo cateva boxe si unelte electrice pentru constructie.

Tinerii si-au recunoscut vinovatia si au spus oamenilor legii cum intrau in case. Acestia sunt suspectati inca in 3 cazuri similare in Anenii Noi, iar anterior au fost judecati pentru furt.