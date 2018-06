Sase din cele noua persoane retinute acum cateva zile la ASEM, pentru ca ar fi luat bani de la studenti pentru teze si note bune la examene au fost dusi in fata judecatorilor - VIDEO

Sase din cele noua persoane retinute acum cateva zile la ASEM, pentru ca ar fi luat bani de la studenti pentru teze si note bune la examene au fost dusi in fata judecatorilor. Este vorba despre trei intermediari, care vor sta 30 de zile in izolatorul CNA. Doi profesori vor fi cercetati in arest la domiciliu, iar inca unul sub control judiciar.