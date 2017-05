Un elev de la un liceu din capitala, muscat de un caine pe teritoriul institutiei: cainele - izolat in veceul liceului. Cum arata patrupedul - GALERIE FOTO

Incidentul a avut loc in aceasta dimineata la un liceu din sectorul Ciocana al capitalei.

Potrivit directoarei institutiei, mai multi elevi de clasa a II-a se aflau la o ora privind prevenirea situatiilor de incendii in scoli. Astfel, copii s-ar fi jucat cu cainele care a aparut in curtea liceului, iar la un moment dat unul dintre ei a fost muscat lejer de patruped. Copilul s-a ales cu zgarieturi, iar cainele a fost izolat in veceul institutiei. Proprietara urmeaza sa prezinte un document care sa dovedeasca ca animalul ii apartine, altfel acesta urmeaza sa ajunga in custodia autoritatilor.

Initial, ofiterul de presa al Politiei Capitalei, Adrian Jovmir, a declarat ca sase copii care se aflau in curtea liceului au fost atacati de caine.

Cainele era cu proprietara pe teritoriul institutiei.