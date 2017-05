Sase indivizi, pusi la pamant de mascati. Oamenii legii au depistat un pistol, droguri, mii de lei si cartele SIM din Rusia - VIDEO

Potrivit Politiei, in urma investigatiilor s-a stabilit ca suspectii ar fi constituit un grup infractional in vederea comercializarii drogurilor de diferite tipuri in Chisinau dar si in zona de Sud a tarii.

Ca urmare a actiunilor intreprinse, la 24 mai, au fost retinuti in flagrant patru membri ai gruparii criminale, ulterior au fost retinuti inca doi. In urma perchezitiilor corporale, automobilelor si domiciliilor suspectilor, politistii au depistate 12 pachete cu marijuana, doua cu heroina, seminte de cannabis, pachete cu metamphetamina si pentru impachetarea drogurilor, pastille extasy, un pistol de model „Erma”, 12000 lei, 1050 euro, 800 dolari, bani proveniti din realizarea drogurilor, cantar micro, telefoane mobile, cartele SIM din Federatia Rusa, precum si aparate pentru consumul de marijuana.

Un gram de heroina era vandut consumatorilor cu 4000 lei, un gram de amfetamina – 1000 lei, 2 grame de marijuana - 250 lei. Suspectii au fost retinuti pentru 72 de ore si risca o pedeapsa cu inchisoare de la 7 la 15 ani.

La moment se intreprind actiuni pentru identificarea altor persoane implicate in schema de comercializare a drogurilor.