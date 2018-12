Sase milioane si jumatate de euro adusi de europeni s-au transformat in diferite afaceri in Autonomia Gagauza. Banii au venit prin programului SARD si au facut ca 63 de localnici sa devina antreprenori - VIDEO

Mandri de afacerile pe care si le-au pornit sau dezvoltat cu ajutorul europenilor, antreprenorii din Autonomia Gagauza au organizat o expozitie la Casa de Cultura din Comrat. Acolo au venit si managerii de proiecte, dar si investitorii straini.

Sergiu a reusit sa dezvolte o afacere inceputa inca de parinti acum cateva zeci de ani. De mic ii placea sa se uite cum tatal sau prelucra metalul in atelierul sau improvizat. Acum, barbatul a transformat incaperea intr-un atelier mare, modern, care este dotat cu aparate de ultima generatie.

Sergiu ARMANJI, ANTREPRENOR: “In 2016 eu am participat in programul SARD. Am castigat utilaje noi pentru taierea metalului cu plasma, ceea ce ne permite sa largim asortimentul de produse cu 50 la suta.”

Pentru cei pasionati de automobile, Sergiu a confectionat gratare cu logourile mai multor marci auto si a adus cateva la expozitie.

Iar Denis, si-a pus pe roate acum un an o brutarie. Acesta spune ca a pornit la drum cu siguranta ca in tara noastra se poate de facut bussines.

Denis COLOIANOV, ANTREPRENOR: “SARD a investit in proiectul nostru, cu banii lor am instalat sisteme de ventilare si mobila. Brutaria am deschis-o acum o luna, incepem cu retete simple, pe viitor planificam sa ne extindem la nivel regional.”

La evenimentul de totalizare a proiectului SARD a fost prezent si bascanul autonomiei gagauze, Irina Vlah. Aceasta a declarat ca datorita europenilor s-au schimbat nu doar conditiile de viata din regiune ci si mentalitatea localnicilor.

Irina VLAH, BASCANUL UTA GAGAUZIA: “Noi nu am avut experienta in domeniul afacerilor pana acum. Atat autoritatile cat si cetatenii. Timp de doi ani, datorita proiectului SARD, au fost puse pe roate mai multe afaceri, iar fiecare locuitor din Autonomia Gagauza stie foarte bine despre SARD.”

Reprezentantii UE, prezenti la eveniment au apreciat munca depusa de colegii lor, dar si reusitele antreprenorilor.

Gintautas BARANAUSKAS, SEF ADJUNCT AL SECTIEI OPERATIUNI DIN CADRUL UE IN REPUBLICA MOLDOVA: “ Ne bucura rezultatele lor si ati vazut ca acesti oameni acesti antreprenori au creat peste 70 de locuri de munca.”

SARD este un proiect finantat de Uniunea Europeana si a fost implimentat in Autonomia Gagauzia si raionul Taraclia cu scopul de a imbunatati conditiile de viata de acolo. Timp de 3 ani coordonatorii acestuia au reusit sa dezvolte in toate cele 40 de localitati din din autonomia gagauza si Taraclia cel putin un obiect de infrastructura sociala.