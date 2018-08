Accident teribil in Rusia. Sase moldoveni s-au stins, iar alti patru au fost raniti, dupa ce microbuzul in care se aflau s-a ciocnit violent cu alte doua vehicule - FOTO si VIDEO

Totul s-a intamplat in aceasta dimineata in jurul orei 7:40 in apropiere de orasul Kaluga din Rusia pe soseaua M3 spre Ucraina. Potrivit IGSU, un microbuz de model Mercedes Vito inmatriculat in Republica Moldova si care transporta moldoveni s-a ciocnit violent cu alte doua vehicule pe o sosea de acolo.

In urma impactului violent, opt persoane, dintre care sase moldoveni, s-au stins. Alti patru moldoveni au fost internati cu diverse traumatisme la spital.

Toate circumstantele in care s-a produs tragedia urmeaza a fi stabilite de autoritatile de acolo.

Comincatul emis de MAE:

4 august, Kaluga- Ambasada Republicii Moldova la Moscova aduce la cunoştinţă că în regiunea Kaluga s-a produs un accident rutier cu implicarea unui microbuz care transporta cetăţeni moldoveni.

În urma impactului violent, potrivit datelor comunicate de către reprezentanţii situaţiilor excepţionale ai Federaţiei Ruse au decedat 6 cetăţeni ai Republicii Moldova, iar alţii 8 s-au ales cu traumatisme.

Reprezentanţii misiunii diplomatice colaborează cu serviciile specializate ruse pentru stabilirea circumstanţelor producerii accidentului, identificării victimelor şi acordării suportului necesar familiilor celor decedaţi şi răniţi.

Sursa foto si video: pressa40.ru/tv.mk.ru