Sase persoane, printre care un adolescent, au ajuns la spital dupa ce microbuzul de ruta in care se aflau s-a rasturnat, in apropiere de Hancesti - VIDEO

Vasile Hristea are 16 ani si este internat la Spitalul Raional din Hancesti. El venea din satul sau spre capitala, unde invata la colegiu. Microbuzul in care se afla a derapat in apropiere de Sarata Galbena, s-a izbit de un copac si s-a rasturant. El se afla pe scaunul din spate si isi aminte cum soferul i-a acordat primul ajutor.

Vasile HRISTEA: “Masina a launecat si s-a rasturnat. Numai cei din spate am avut de suferit, cei din fata nu au patit nimic. Soferul a deschis usile din spate, noi am iesit si a venit salvarea.”

Doina afla in acelasi microbuz. Astazi trebuia sa fie la lectii, dar a ajuns la spital cu mana rupta.

Doina SAVENCO: “Eu am vazut cum s-a intors si gata. Soferul sigur nu avea viteza, pur si simplu cand s-a intors acaolo era o curba si a derapat. Acum bine, pur si simplu in soc am fost.”

Printre pasageri era si Valentin. El spune ca soferul mergea regulamentar si nu intelege cum s-a produs accidentul.

Valentin: “Ceva s-a intamplat pe traseu din cauza timpului ca s-a ciocnit in copac. Totul s-a intamplat repede.”

Potrivit politiei, pasagerii care nu au fost raniti, au fost preluati de un alt microbuz si adusi in capitala.Pe marginea acestui caz a fost deschisa o ancheta, iar soferul va fi sanctionat dupa ce se va stabili gravitatea leziunilor suportate de victime.