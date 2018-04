Sase presupusi asasini ai lui Plahotniuc, condamnati la ani grei de inchisoare - Ziarul de Garda

Sase inculpati in dosarul tentativei de asasinare a liderului PDM, Vladimir Plahotniuc, au fost condamnati de prima instanta la ani grei de inchisoare. Sentinta a fost citita la 2 aprilie de Judecatoria Chisinau, sediul Centru, cu cateva zile mai devreme ca sa expire termenul maxim, de un an, in care banuitii puteau fi tinuti in arest preventiv, scrie ZdG.md.