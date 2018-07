Li s-a promis un loc de munca bine platit peste hotare, insa cand au ajuns acolo, erau impuse sa se prostituieze

Potrivit procuraturii, in perioada anilor 2014-2015, un cuplu a promis unor tinere din familii social vulnerabile un loc de munca bine platit peste hotare, iar in schimb acestea erau impuse sa se prostituieze. Astfel, patru fete au fost transportate in Turcia, iar altele doua au ramas sa presteze servicii sexuale in tara noastra.

Cuplul care organiza totul, condamnat la 13 ani si 6 luni de inchisoare.